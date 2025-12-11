Стив Керр (17,5 млн), Эрик Споэльстра (15) и Тайрон Лю (15) возглавляют список самых высокооплачиваемых тренеров НБА
Керр, Споэльстра и Лю получают больше всех среди тренеров НБА.
Sportico выложил список самых высокоплачиваемых главных тренеров НБА.
Топ-3 заняли Стив Керр («Голден Стэйт», 17,5 млн), Эрик Споэльстра («Майами», 15 млн) и Тайрон Лю («Клипперс», 15 млн).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportico
