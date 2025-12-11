  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Стив Керр (17,5 млн), Эрик Споэльстра (15) и Тайрон Лю (15) возглавляют список самых высокооплачиваемых тренеров НБА
Фото
22

Стив Керр (17,5 млн), Эрик Споэльстра (15) и Тайрон Лю (15) возглавляют список самых высокооплачиваемых тренеров НБА

Керр, Споэльстра и Лю получают больше всех среди тренеров НБА.

Sportico выложил список самых высокоплачиваемых главных тренеров НБА.

Топ-3 заняли Стив КеррГолден Стэйт», 17,5 млн), Эрик Споэльстра («Майами», 15 млн) и Тайрон Лю («Клипперс», 15 млн).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportico
logoКлипперс
logoТайрон Лю
logoЭрик Споэльстра
logoГолден Стэйт
logoМайами
logoНБА
logoСтив Керр
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Лейкерс» поднялись на 3-е место, «Бостон» ворвался в Топ-10
8 декабря, 21:41
НБА. 42 очка Лавина помогли «Сакраменто» обыграть «Майами», «Голден Стэйт» без Карри, Батлера и Грина справился с «Кливлендом», несмотря на 29 очков Митчелла, и другие результаты
7 декабря, 06:45
«Клипперс» тонут: уже предпоследнее место на Западе. Как от этого выигрывает «Оклахома»?
2 декабря, 12:55
Главные новости
Кубок НБА. 1/2 финала. «Сан-Антонио» прервал 16-матчевую победную серию «Оклахомы», несмотря на 29 очков Шэя Гилджес-Александера; 40 очков Джейлена Брансона помогли «Нью-Йорку» победить «Орландо»
3 минуты назад
Джей Джей Редик: «Лейкерс» сделают все возможное, чтобы стать хорошей командой в защите»
7 минут назад
«Клипперс» отменили тренировку из-за неполного состава, Тайрон Лю отказался называть имена недоступных игроков
13 минут назад
Кармело Энтони: «Если бы Леброн захотел, то лидировал бы в НБА по результативности в 23-м сезоне»
17 минут назад
Джейлен Уильямс о результате 73-9: «Есть более важная цель, чем этот рекорд»
31 минуту назад
Вембаньяма о противостоянии с Холмгреном: «Любого игрока сложно опекать, когда тебе приходится помогать против MVP»
35 минут назад
Джейлен Саггс травмировал бедро в полуфинале Кубка НБА. В первой половине игрок «Орландо» набрал 25 очков
47 минут назад
Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы
52 минуты назад
Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка
58 минут назадВидео
Трэй Янг вернется к полноценным тренировкам на следующей неделе
вчера, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Уникаха» обыграла «Сан-Пабло Бургос», «Бреоган» уступил «Тенерифе» и другие результаты
вчера, 22:15
Чемпионат Франции. «Нанси» обыграл «Париж», «Элан Шалон» победил «Булазак»
вчера, 21:40
Кевон Харрис продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:59
Чемпионат Италии. «Тренто» справился с «Венецией», «Триест» обыграл «Реджо-Эмилию»
вчера, 20:59
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» уступил «Бешикташу», «Тюрк Телеком» крупно обыграл «Бурсаспор»
вчера, 20:30
Чемпионат Греции. АЕК крупно уступил «Панатинаикосу», «Ираклис» проиграл «Арису» и другие результаты
вчера, 20:27
Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» победила «Босна Роял», «Илирия» уступила «Будучности»
вчера, 20:20
Матч «Гран-Канарии» против «Басконии» был перенесен из-за шторма «Эмилия»
вчера, 19:59
Айзейя Райдер был арестован за нарушение запрета на приближение к жене, бывший баскетболист узнал о нем через 6 месяцев постоянных контактов
вчера, 18:47
Жоан Пеньярройя продолжает оставаться основным кандидатом на позицию главного тренера в «Партизане»
вчера, 18:09