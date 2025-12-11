Стив Керр (17,5 млн), Эрик Споэльстра (15) и Тайрон Лю (15) возглавляют список самых высокооплачиваемых тренеров НБА

Керр, Споэльстра и Лю получают больше всех среди тренеров НБА.

Sportico выложил список самых высокоплачиваемых главных тренеров НБА . Топ-3 заняли Стив Керр («Голден Стэйт », 17,5 млн), Эрик Споэльстра («Майами », 15 млн) и Тайрон Лю («Клипперс », 15 млн).