2

Сергей Карасев о «Бруклине»: «Дёмин попал в очень хорошее место»

Сергей Карасев о «Бруклине»: Дёмин попал в очень хорошее место.

Форвард «Зенита» и экс-игрок НБА Сергей Карасев поделился мнением о «Бруклине», за который он выступал на протяжении двух сезонов, и который сейчас представляет защитник Егор Дёмин.

«С Егором не знаком, нигде не пересекались, поэтому после выбора на драфте он со мной не советовался. Но он попал в очень хорошее место. В «Бруклине» много молодых игроков, всем дают шансы. Егора выпускают в стартовой пятерке, значит, рассчитывают на своего проспекта (все-таки выбрали его под восьмым номером драфта). Однозначно надо пользоваться этим и показывать все свое мастерство. При этом важно понимать, что график игры чрезвычайно тяжелый, времени на восстановление почти нет. Поэтому первый год будет очень тяжелым во всех смыслах», – сказал форвард.

Карасев отыграл за «Нетс» 73 матча за два года, пропустив значительное количетсво времени из-за травм. В этих играх он набирал в среднем 3,4 очка, 1,7 подбора и 1,1 передачи за 13,1 минуты на паркете.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЕгор Дёмин
logoСергей Карасев
logoБруклин
logoЕдиная лига ВТБ
logoЗенит
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Какой ЕГЭ? Я в это время буду в НБА». Мы поговорили о взрослении Егора Дёмина с его мамой
7 декабря, 18:00
Егор Дёмин набрал 8 очков, 4 подбора и 7 передач в победном матче с «Пеликанс»
7 декабря, 04:15Видео
Как Дёмин котируется среди других новичков НБА
6 декабря, 10:40
Главные новости
Дэнни Грин: «Стефон Касл определенно может называться частью «Большого трио»
2 минуты назад
Кендрик Перкинс: «Лейкерс» не смогут остановить даже машину на пешеходном переходе рядом со школой»
21 минуту назад
Джеймс Уорти: «Молодежь с уверенностью и дисциплиной – у «Сперс» нет слабых сторон»
35 минут назад
Виктор Вембаньяма, Энтони Эдвардс и Кейд Каннингем – самые перспективные игроки НБА до 25 лет по мнению ESPN
52 минуты назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Самару»
сегодня, 12:43
Джимми Батлер: «Стеф и Дрэймонд могут терять мяч, сколько влезет, остальным – нельзя»
сегодня, 12:39
Стефен Карри сыграет против «Миннесоты», Дрэймонд Грин и Эл Хорфорд пропустят матч
сегодня, 12:18
Ричард Джефферсон выступил против Кендрика Перкинса, назвавшего Янниса Адетокумбо «трусом»
сегодня, 12:01
«Миннесота» связывалась с «Чикаго» по поводу обмена Коби Уайта (Chicago Sun-Times)
сегодня, 11:12
Данк Тима Хардуэя-младшего и переход из защиты в атаку «Нового Орлеана» стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Автодора» Олег Родионов: «Терренсу Эдвардсу были предоставлены практически идеальные условия, но начались проблемы с дисциплиной»
43 минуты назад
Терренс Эдвардс: «Саратов часто становился целью атак дронов. Не могу рисковать жизнью, у меня есть сын»
сегодня, 13:10
Адриатическая лига. «Мега» примет «Задар», «Сплит» сыграет с «Игокеа»
сегодня, 09:06
Чемпионат Турции. «Галатасарай» примет «Меркезефенди»
сегодня, 12:43
Чемпионат Франции. «Нантер» встретится с «Ле-Маном»
сегодня, 08:58
Евролига. «Монако» сыграет с «Фенербахче», «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» и другие матчи
сегодня, 12:42
Руи Хатимура собирался поставить 500000 долларов, выигранные в Кубке НБА, на черное в рулетке
сегодня, 10:03
163-сантиметровый данкер впечатлил Шакила О′Нила, Винса Картера и Нэйта Робинсона, получив высший балл
сегодня, 08:14Видео
«Маккаби Тель-Авив» впервые за два года проводит домашний матч Евролиги в Израиле
вчера, 20:17Фото
Бобан Марьянович официально стал игроком «Илирии»
вчера, 18:39