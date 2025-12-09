Сергей Карасев о «Бруклине»: Дёмин попал в очень хорошее место.

Форвард «Зенита » и экс-игрок НБА Сергей Карасев поделился мнением о «Бруклине», за который он выступал на протяжении двух сезонов, и который сейчас представляет защитник Егор Дёмин .

«С Егором не знаком, нигде не пересекались, поэтому после выбора на драфте он со мной не советовался. Но он попал в очень хорошее место. В «Бруклине » много молодых игроков, всем дают шансы. Егора выпускают в стартовой пятерке, значит, рассчитывают на своего проспекта (все-таки выбрали его под восьмым номером драфта). Однозначно надо пользоваться этим и показывать все свое мастерство. При этом важно понимать, что график игры чрезвычайно тяжелый, времени на восстановление почти нет. Поэтому первый год будет очень тяжелым во всех смыслах», – сказал форвард.

Карасев отыграл за «Нетс» 73 матча за два года, пропустив значительное количетсво времени из-за травм. В этих играх он набирал в среднем 3,4 очка, 1,7 подбора и 1,1 передачи за 13,1 минуты на паркете.