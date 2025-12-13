Виктор Вембаньяма: «Не думаю, что Йокич – лучший игрок в НБА. Когда я вернусь, им буду я»

Вембаньяма: Не думаю, что Йокич – лучший игрок в НБА. Когда я вернусь, то им буду я.

Звездный центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма в разговоре с ESPN ответил на вопрос, кто, по его мнению, лучший игрок в НБА на данный момент.

«Йокич – лучший в атаке… Но я не думаю, что он лучший игрок. Тяжело сказать. Это либо Яннис (Адетокумбо), либо Шэй (Гилджес-Александер). Когда я вернусь на паркет, то им буду я», – заявил 21-летний центровой.

Вембаньяме предоставится шанс сразиться лицом к лицу с Шэем Гилджес-Александером в ночь на воскресенье, когда «Сперс» и «Тандер» сыграют в матче 1/2 финала Кубка НБА.