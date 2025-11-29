Видео
0

Джейлен Джонсон оформил трипл-дабл (29+12+12) в победном матче с «Кливлендом»

Джейлен Джонсон помог «Хоукс» обыграть «Кэвс», собрав трипл-дабл.

Форвард «Атланты» Джейлен Джонсон оформил свой 4-й трипл-дабл за карьеру в матче Кубка НБА против «Кливленда».

Джонсон набрал 29 очков, реализовав 9 из 18 бросков с игры, 3 из 7 трехочковых и 8 из 12 штрафных. Также в его активе 12 подборов и 12 передач при 3 потерях за 38,5 минуты на паркете.

В первой половине встречи команды обменялись рывками, а за 1,5 минуты до конца счет был равным (123:123). В оставшееся время «Атланта» не позволила «Кливленду» набрать очки, вышла вперед и одержала победу –  130:123.

Самым результативным в составе «Кэвс» стал защитник Донован Митчелл – 42 очка (15 из 28 с игры).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал NBA on ESPN
logoАтланта
logoДжейлен Джонсон
logoБаскетбол - видео
logoДонован Митчелл
logoКливленд
logoНБА
