Стефон Касл: «Любой состав с Лукой Дончичем тяжело обыграть. Надо стараться замедлить его и исполнять план на игру»
35 очков Луки Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения в 1/4 Кубка НБА. Дончич впервые уступил «Сперс» с 2021 года. Защитник Стефон Касл сыграл ключевую роль в матче.
«Любой состав с Лукой тяжело обыграть. Надо замедлить его и исполнять план на игру.
Наш состав стал более зрелым, мы сплотились, когда это было нужнее всего.
С самого начала действовали в отличном темпе, это раскрыло для нас площадку.
Келдон Джонсон выступает сердцем нашей команды. С Диланом Харпером очень легко сработаться, нас объединяет понимание игры и желание делиться мячом.
Дополнительная мотивация в Кубке НБА действительно работает, замечательное ощущение от победы в матче на вылет.
К матчу с «Тандер» подойдем с тем же настроем. Отсмотрим видео, обсудим скаутскую аналитику, выработаем план и постараемся его осуществить», – заключил Касл.