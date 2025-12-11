Стефон Касл: «Любой состав с Лукой Дончичем тяжело обыграть. Надо стараться замедлить его и исполнять план на игру»

Стефон Касл прокомментировал победу над «Лейкерс» в Кубке НБА.

35 очков Луки Дончича не спасли «Лейкерс » от поражения в 1/4 Кубка НБА. Дончич впервые уступил «Сперс» с 2021 года. Защитник Стефон Касл сыграл ключевую роль в матче.

«Любой состав с Лукой тяжело обыграть. Надо замедлить его и исполнять план на игру.

Наш состав стал более зрелым, мы сплотились, когда это было нужнее всего.

С самого начала действовали в отличном темпе, это раскрыло для нас площадку.

Келдон Джонсон выступает сердцем нашей команды. С Диланом Харпером очень легко сработаться, нас объединяет понимание игры и желание делиться мячом.

Дополнительная мотивация в Кубке НБА действительно работает, замечательное ощущение от победы в матче на вылет.

К матчу с «Тандер» подойдем с тем же настроем. Отсмотрим видео, обсудим скаутскую аналитику, выработаем план и постараемся его осуществить», – заключил Касл .