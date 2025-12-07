Чемпионат Турции. «Меркезефенди» крупно уступил «Фенербахче», «Анадолу Эфес» дома проиграл «Петким Спору» и другие результаты
7 декабря в чемпионате Турции прошли четыре матча.
«Меркезефенди» проиграл «Фенербахче», «Анадолу Эфес» уступил «Петким Спору».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд:Бешикташ – 10-0, Бахчешехир – 9-1, Фенербахче – 9-1, Анадолу Эфес – 6-4, Галатасарай – 6-4, Тюрк Телеком – 6-4, Тофаш – 5-5, Трабзонспор – 5-5, Эсенлер Эроспор – 4-6, Меркезефенди – 4-6, Бурсаспор – 4-6, Петким Спор – 4-6, Маниса – 3-7, Мерсин – 3-7, Каршияка – 1-9, Бююкчекмедже – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
