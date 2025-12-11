Билл Симмонс: «Дерик Куин может быть ситом в защите, но в атаке он уникален»

Билл Симмонс очарован игрой Дерика Куина.

13-й номер драфта центровой Дерик Куин оказался в «Новом Орлеане » в результате обмена на незащищенный драфт-пик-2026. Куин вошел в тройку лучших новичков рейтинга НБА этой недели.

«Обмен Дерика Куина кажется мне безответственным и достойным увольнения. Но мне действительно нравится сам баскетболист.

Мне нравился он уже на драфте, здорово наблюдать за ним в матчах. У него высокий соревновательный дух. Очень интересный стиль в атаке. Выглядит уникальным, игроком, у которого нет аналогов в лиге.

Не знаю, какой будет его конечная форма. Он может быть ситом в защите, с ним может быть трудно рассчитывать на победы. Но в атаке он совершенно замечателен.

В теории его обмен был верным шагом, но актив, который они использовали, слишком неравноценен», – заявил обозреватель The Ringer Билл Симмонс.