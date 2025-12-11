Дрэймонд Грин: «Стив Керр принес победы в «Голден Стэйт». До него фанаты много лет имели дело с некомпетентностью»

Дрэймонд Грин отмахнулся от критики Стива Керра.

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин обрушился на болельщика, обвинившего главного тренера Стива Керра в некомпетентности и растрате последних сезонов Стефа Карри .

«Заткнись. Фанаты ничего не выигрывали, пока Стив не принес победы в «Голден Стэйт ». Оставь эту чепуху для других. Настоящие фанаты много лет до Керра имели дело с некомпетентностью. Так что замолкни или шепчись с другими идиотами», – заявил Грин в соцсетях.

Керр занимает должность главного тренера «Уорриорз» с 2014 года. В его активе 4 титула чемпиона НБА на этой должности.