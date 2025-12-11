Дрэймонд Грин: «Стив Керр принес победы в «Голден Стэйт». До него фанаты много лет имели дело с некомпетентностью»
Дрэймонд Грин отмахнулся от критики Стива Керра.
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин обрушился на болельщика, обвинившего главного тренера Стива Керра в некомпетентности и растрате последних сезонов Стефа Карри.
«Заткнись. Фанаты ничего не выигрывали, пока Стив не принес победы в «Голден Стэйт». Оставь эту чепуху для других. Настоящие фанаты много лет до Керра имели дело с некомпетентностью. Так что замолкни или шепчись с другими идиотами», – заявил Грин в соцсетях.
Керр занимает должность главного тренера «Уорриорз» с 2014 года. В его активе 4 титула чемпиона НБА на этой должности.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети warriorsworld
