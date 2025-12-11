Стеф Карри должен вернуться на площадку в матче с «Миннесотой»

Стеф Карри завершает восстановление.

Разыгрывающий Стеф Карри должен вернуться в состав «Голден Стэйт » в матче против «Тимбервулвз».

Карри пропустил трехматчевый выезд команды, чтобы сконцентрироваться на восстановлении после ушиба бедра. Защитник уже принимал участие в тренировочной игре и должен провести полноценную тренировку в четверг.

«Выглядит хорошо», – заключил главный тренер Стив Керр .

«Голден Стэйт» провел отрезок без своего лидера с результатом 2-3 и идет на 8-м месте на Западе с 13-12.