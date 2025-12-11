Дабл-дабл Стефона Касла (30+10) в матче с «Лейкерс» вывел «Сперс» в полуфинал Кубка НБА
Стефон Касл отличился в 1/4 финала Кубка НБА.
Защитник «Сперс» Стефон Касл стал самым результативным в своей команде в победной игре против «Лейкерс» (132:119). «Сан-Антонио» прошел в полуфинал Кубка НБА без травмированного Виктора Вембаньямы.
Касл оформил дабл-дабл, набрав 30 очков, 10 подборов и 6 передач на 4 потери. Защитник реализовал 10 из 14 бросков с игры, 3 из 6 трехочковых и 7 из 9 штрафных за 27 минут на площадке.
В составе «Лейкерс» выделился разыгрывающий Лука Дончич. В его активе 35 очков (11 из 24 с игры, 3 из 8 из-за дуги, 10 из 14 с линии), 5 подборов, 8 передач на 3 потери и 1 перехват.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
