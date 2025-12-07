Стефен Карри восстанавливается по графику и должен вернуться к матчу с «Вулвз»

Стефен Карри восстанавливается по графику и скоро вернется в состав «Уорриорз».

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри все ближе к возвращению в строй после травмы бедра.

По словам главного тренера «Голден Стэйт » Стив Керр , пропускающий 3-матчевое выездное турне лидер команды должен сыграть 13 декабря в Сан-Франциско против «Миннесоты».

«Я разговаривал с нашим физиотерапевтом. У Стефа все хорошо. Вчера он вернулся на площадку, так что все идет по плану.

Игра с Миннесотой? Да, это выглядит вполне реалистично», – констатировал Керр.