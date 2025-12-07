0

Стефен Карри восстанавливается по графику и должен вернуться к матчу с «Вулвз»

Стефен Карри восстанавливается по графику и скоро вернется в состав «Уорриорз».

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри все ближе к возвращению в строй после травмы бедра.

По словам главного тренера «Голден Стэйт» Стив Керр, пропускающий 3-матчевое выездное турне лидер команды должен сыграть 13 декабря в Сан-Франциско против «Миннесоты».

«Я разговаривал с нашим физиотерапевтом. У Стефа все хорошо. Вчера он вернулся на площадку, так что все идет по плану.

Игра с Миннесотой? Да, это выглядит вполне реалистично», – констатировал Керр.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoНБА
logoГолден Стэйт
logoСтефен Карри
logoСтив Керр
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стеф Карри о 49 очках: «Сегодня я был Хейли Уильямс из Paramore»
15 ноября, 16:25Фото
Стив Керр: «Определился со стартовой пятеркой. Мне понравилось то, что я увидел»
14 ноября, 14:45
«Солнце в нашей системе». Стеф Карри набрал 46 очков в победном матче со «Сперс»
13 ноября, 05:31Видео
Стив Керр после поражения от «Оклахомы»: «Мы плохо играем, и это продолжается со второй недели сезона. С нашим подходом к игре что-то не так»
12 ноября, 13:50
Главные новости
Кендрик Перкинс: «Оклахома» точно обновит рекорд 73-9. Может закончить с 80-2»
4 минуты назад
Десмонд Бэйн: «Только что потерял 35 тысяч, нужно было как-то их отбить»
17 минут назад
35 очков Джейлена Брансона вывели «Никс» в полуфинал Кубка НБА
28 минут назадВидео
37 очков Десмонда Бэйна стали решающими в победе «Мэджик» над «Хит» в рамках Кубка НБА
37 минут назадВидео
«Олимпиакос» продвинулся в переговорах с Монте Моррисом
47 минут назад
«Орландо» встретится с «Нью-Йорком» в полуфинале Кубка НБА от Востока
59 минут назадФото
Кубок НБА. 1/4 финала. 35 очков Брансона принесли «Нью-Йорку» победу над «Торонто», 37 очков Бэйна помогли «Орландо» обыграть «Майами»
сегодня, 04:20
Марк Стейн: «Детройт» пока не нацелен на громкие обмены»
сегодня, 04:15
Крис Хэйнс: «Яннис Адетокумбо сказал одноклубникам, что не контролирует свое будущее, но призвал сосредоточиться на баскетболе»
сегодня, 04:03
«Клипперс» не намерены расставаться с Ивицей Зубацем
вчера, 21:49
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» одержал крупную победу над «Ле‑Портелем», «Гравлин-Дюнкерк» уступил «Лиможу»
вчера, 21:52
Еврокубок. 30 очков Якимовски помогли «Тренто» обыграть «Бурк» в гостях, «Бешикташ» одержал победу над «Литкабелисом» в овертайме
вчера, 20:59
Евгений Пашутин после поражения от ЦСКА: «Нужно стремиться к такому же уровню сыгранности и быстроты мышления, какие сегодня показал наш соперник»
вчера, 19:45
«Милан» и «Баскония» проявляют интерес к Кевону Харрису
вчера, 18:45
ФИБА подтвердила, что не станет менять календарь отбора для игроков из НБА
вчера, 18:29
Президент «Партизан» Остоя Мияйлович: «Игрокам очень хорошо платят, несправедливо, что они не уважают нашего тренера»
вчера, 17:24
«Сан-Пабло Бургос» сменил главного тренера: вместо Бруно Савиньяни команду возглавил Порфи Фисак
вчера, 13:45
Эван Фурнье об «Олимпиакосе»: «Теперь это мой дом, я хочу закончить здесь карьеру»
вчера, 11:04
Деандре Эйтон стал первым игроком стартовой пятерки в истории «Лейкерс», оформившим дабл-дабл без промахов и потерь
вчера, 07:59
Комментатор «Шарлотт» о царапинах Йокича: «О, боже мой, несите кокосовое масло!»
вчера, 07:01Видео