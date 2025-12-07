Стефен Карри восстанавливается по графику и должен вернуться к матчу с «Вулвз»
Стефен Карри восстанавливается по графику и скоро вернется в состав «Уорриорз».
Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри все ближе к возвращению в строй после травмы бедра.
По словам главного тренера «Голден Стэйт» Стив Керр, пропускающий 3-матчевое выездное турне лидер команды должен сыграть 13 декабря в Сан-Франциско против «Миннесоты».
«Я разговаривал с нашим физиотерапевтом. У Стефа все хорошо. Вчера он вернулся на площадку, так что все идет по плану.
Игра с Миннесотой? Да, это выглядит вполне реалистично», – констатировал Керр.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости