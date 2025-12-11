Генменеджер «Кингз» Перри: «Я не устанавливал сроки процесса перестройки. В прессе появилась абсолютно ложная информация»

Генменеджер «Кингз» Перри отреагировал на слух по поводу планов клуба.

Генменеджер «Кингз» Скотт Перри прокомментировал слух о том, что он якобы выступает за медленную и осмотрительную перестройку команды, рассчитанную на 3-5 лет.

Сообщалось, что управленец пытается донести это до амбициозного владельца «Сакраменто» Вивека Ранадиве.

«Это совершенно неверно, это ложная информация, какое еще сильное слово тут можно использовать. Это совершенно не соответствует действительности. Во-первых, я никогда не стал бы устанавливать сроки этого процесса. Не собираюсь делать этого и сегодня днем, сейчас.

Много раз говорил об этом. Когда меня наняли, передо мной стояла цель по созданию платформы для долгосрочного устойчивого успеха. И владельцы, и руководство клуба на 100 процентов придерживаются этого видения и этой цели.

У меня всегда была полная и абсолютная автономия для принятия решений, необходимых для достижения этой цели. Так что вот на каком этапе мы сейчас находимся. Надеюсь, это прояснит ситуацию для всех сочувствующих организации», – заявил Перри.