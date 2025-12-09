Вембаньяма близок к возвращению в строй. Француз полетит на игру против «Лейкерс»
Суперзвезда НБА все ближе к возвращению после травмы.
Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма все ближе к возвращению в строй после растяжения икроножной мышцы.
По словам главного тренера техасцев Митча Джонсона, француз выглядит все лучше на тренировках и полетит в Лос-Анджелес на выездную встречу против «Лейкерс», которая состоится 11 декабря.
Вембаньяма не играет с середины ноября. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах, набирая 26,2 очка, 12,9 подбора, 4,0 передачи и 3,6 блок-шота в среднем.
