Вембаньяма близок к возвращению в строй. Француз полетит на игру против «Лейкерс»

Суперзвезда НБА все ближе к возвращению после травмы.

Бигмен «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма все ближе к возвращению в строй после растяжения икроножной мышцы.

По словам главного тренера техасцев Митча Джонсона, француз выглядит все лучше на тренировках и полетит в Лос-Анджелес на выездную встречу против «Лейкерс», которая состоится 11 декабря.

Вембаньяма не играет с середины ноября. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах, набирая 26,2 очка, 12,9 подбора, 4,0 передачи и 3,6 блок-шота в среднем.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Митч Джонсон
Сан-Антонио
НБА
Виктор Вембаньяма
Лейкерс
травмы
