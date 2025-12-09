Маркус Смарт может вернуться в строй на игру Кубка против «Сан-Антонио»

Смарт близок к возвращению на паркет.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик выразил надежду, что защитник Маркус Смарт сможет помочь команде в предстоящем матче четвертьфинала Кубка НБА против «Сан-Антонио ».

Смарт уже пропустил последние шесть игр «озерников» из-за травмы спины, которую сначала классифицировали как спазмы, а затем как растяжение поясничной мышцы.

Изначально не ожидалось, что игрок пропустит больше пары матчей после того, как результаты МРТ не показали серьезных повреждений, но травма оказалась долгоиграющей. Учитывая, что Смарт – ветеран, который пропускал много времени в последние пару сезонов, клуб с понятной осторожностью подходит к ситуации, чтобы избежать превращения этой проблемы со спиной в долгосрочную.

В текущем сезоне 31-летний защитник принял участие в 9 матчах «Лейкерс », набирая в среднем 9,3 очка, 2,3 подбора, 2,9 передачи и 1,8 перехвата.