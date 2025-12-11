Видео
Джейсон Тейтум играет 1 на 1 спустя 7 месяцев после операции на ахилле

Джейсон Тейтум сделал еще один шаг в восстановлении после серьезной травмы.

Звездный форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум спустя 7 месяцев после операции по поводу разрыва ахилла возобновил спарринги в формате 1 на 1.

По ходу реабилитационного процесса несколько раз сообщалось, что Тейтум восстанавливается с опережением графика. При этом клуб заявляет, что не планирует возвращение лидера команды по ходу этого сезона.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
