2

Малик Бизли: «Не еду я в Сербию... мазафакеры знают об этом»

Малик Бизли: Не еду я в Сербию.

Экс-защитник «Детройта» Малик Бизли развеял слухи о своем переходе в белградский «Партизан».

«Не еду я в Сербию... мазафакеры знают об этом», – заявил Бизли во время онлайн-трансляции.

Ранее сербский портал Nova.rs сообщал, что «Партизан» ведет активные переговоры с Бизли и близок к подписанию контракта на 2 млн долларов до конца текущего сезона.

Бизли остается свободным агентом из-за продолжающегося расследования НБА. В прошлом сезоне 29-летний защитник стал вторым в голосовании за звание «Лучшего шестого».

