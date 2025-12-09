«Играйте, #####, жестче!» Уилл Харди устроил разнос игрокам «Юты» в матче с «Оклахомой»

Харди был очень недоволен своими баскетболистами.

Вчера «Юта» потерпела сокрушительное поражение от «Оклахомы» (101:131), которая играла без своего лидера Шэя Гилджес-Александера.

Во время матча тренер «Джаз» Уилл Харди в ярости обрушился на свою команду за неудовлетворительную игру. Видео с его эмоциональной тирадой разлетелось по социальным сетям.

«Я уже устал, #####, делать это каждую игру! Играйте, ######, жестче!» – кричал Харди.

«Тандер» доминировали в «краске», обыграв «Юту» 45:20 в первой четверти и реализовав за матч 21 трехочковый бросок.

Вчерашнее поражение стало для «Джаз» вторым подряд разгромным провалом после того, как «Никс» разбили их со счетом 112:146.