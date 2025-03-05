«Атланта» досрочно прервала 10-дневный контракт с Кевоном Харрисом, чтобы освободить место для Доминика Барлоу

Доминик Барлоу официально заключил 2-летний стандартный контракт с «Хоукс».

Чтобы освободить место для подписания форварда (21 год, 206 см), «Атланта» досрочно разорвала 10-дневное соглашение с форвардом Кевоном Харрисом (27 лет, 196 см), который находился на просмотре в клубе с 1 марта.

Баскетболист не успел поучаствовать в матчах основной команды и, скорее всего, продолжит выступление за фарм-клуб «Хоукс».