«Атланта» досрочно прервала 10-дневный контракт с Кевоном Харрисом, чтобы освободить место для Доминика Барлоу
Доминик Барлоу официально заключил 2-летний стандартный контракт с «Хоукс».
Чтобы освободить место для подписания форварда (21 год, 206 см), «Атланта» досрочно разорвала 10-дневное соглашение с форвардом Кевоном Харрисом (27 лет, 196 см), который находился на просмотре в клубе с 1 марта.
Баскетболист не успел поучаствовать в матчах основной команды и, скорее всего, продолжит выступление за фарм-клуб «Хоукс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: CBS Sports
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