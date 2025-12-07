«Партизан» пока далек от того, чтобы найти нового главного тренера

«Партизан» все еще не может найти замену Желько Обрадовичу.

«Партизан» столкнулся с серьезными трудностями в поиске нового главного тренера после ухода Желько Обрадовича. По данным издания Mozzart Sport, клуб связался со всеми потенциальными кандидатами, но на данный момент ни с кем не удалось достичь соглашения.

Вероятнее всего, временный тренер Мирко Оцокольич продолжит руководить командой не только в ближайшем матче Адриатической лиге, но и в принципиальнейшем «Вечном дерби» против «Црвены Звезды» на следующей неделе в рамках Евролиги.

Постоянные неудачи в переговорах с тренерами подчеркивают глубину кризиса в клубе и, возможно, опасения специалистов браться за работу в такой напряженной атмосфере.

