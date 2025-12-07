Чемпионат Франции. «Париж» уверенно обыграл «Сен-Кантен», «Бурк» взял верх над «Нантером»
7 декабря в чемпионате Франции прошли два матча.
«Париж» разгромил «Сен-Кантен», «Бурк» обыграл «Нантер» в напряженной концовке.
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Монако – 8-2, Виллербан – 8-2, Париж – 7-2, Нантер – 7-3, Страсбур – 7-3, Ле-Ман – 6-4, Элан Шалон – 6-4, Бурк – 6-4, Нанси – 5-5, Шоле – 5-5, Дижон – 3-7, Лимож – 3-7, Булазак – 3-7, Гравлин-Дюнкерк – 2-7, Сен-Кантен – 2-8, Ле-Портель – 1-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
