  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Пол Пирс считает, что только одна команда НБА способна помешать «Оклахоме» стать Династией – «Бостон»
20

Пол Пирс считает, что только одна команда НБА способна помешать «Оклахоме» стать Династией – «Бостон»

Пол Пирс назвал команду НБА, которая способна противостоять «Оклахоме».

Экс-игрок НБА Пол Пирс считает, что только одна команда НБА в состоянии противостоять «Оклахоме» в ближайшие годы – «Бостон» с Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном.

«Селтикс» – единственная команда в лиге, которая может противостоять «Оклахоме», которая претендует на звание Династии. Не в этом сезоне, а в целом, в течение следующих пяти лет, учитывая, как мы можем выглядеть с Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном – нашим молодым дуэтом.

Долгосрочную ситуацию в «Бостоне» я бы оценил как позитивную. Джейлен Браун играет на уровне MVP. У нас есть чемпионский опыт, и мы все еще относительно молодая команда в расцвете сил. Ну а в этом году все нас списали со счетов.

Все думают, что мы даже не команда уровня плей-офф или плей-ин. Но мы конкурентоспособны, даже когда перестраиваемся на ходу», – считает чемпион НБА в составе «Бостона».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Full Court Pass
logoНБА
logoБостон
logoПол Пирс
logoДжейлен Браун
logoДжейсон Тейтум
logoОклахома-Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Гонка за MVP». Никола Йокич – первый, Топ-3 без изменений, Кейд Каннингем поднялся на 4-е место
5 декабря, 16:45
Джейлен Браун стал третьим игроком в истории «Бостона», кому удалось набрать 500 очков в первых 18 играх сезона
28 ноября, 08:09
Джейлен Браун о Джейсоне Тейтуме: «Он невероятно активен и постоянно с командой»
16 ноября, 18:26
Худой Зайон, Браун как звезда, Смарт в «Лейкерс». Самые интересные игроки НБА в новом сезоне
9 октября, 11:00
Главные новости
Кендрик Перкинс: «Лейкерс» не смогут остановить даже машину на пешеходном переходе рядом со школой»
18 минут назад
Джеймс Уорти: «Молодежь с уверенностью и дисциплиной – у «Сперс» нет слабых сторон»
32 минуты назад
Виктор Вембаньяма, Энтони Эдвардс и Кейд Каннингем – самые перспективные игроки НБА до 25 лет по мнению ESPN
49 минут назад
Единая лига ВТБ. ЦСКА примет «Самару»
сегодня, 12:43
Джимми Батлер: «Стеф и Дрэймонд могут терять мяч, сколько влезет, остальным – нельзя»
сегодня, 12:39
Стефен Карри сыграет против «Миннесоты», Дрэймонд Грин и Эл Хорфорд пропустят матч
сегодня, 12:18
Ричард Джефферсон выступил против Кендрика Перкинса, назвавшего Янниса Адетокумбо «трусом»
сегодня, 12:01
«Миннесота» связывалась с «Чикаго» по поводу обмена Коби Уайта (Chicago Sun-Times)
сегодня, 11:12
Данк Тима Хардуэя-младшего и переход из защиты в атаку «Нового Орлеана» стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:14Видео
Зак Иди лидирует в НБА по разнице в net-рейтинге с ним и без него на площадке
сегодня, 09:43
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Автодора» Олег Родионов: «Терренсу Эдвардсу были предоставлены практически идеальные условия, но начались проблемы с дисциплиной»
40 минут назад
Терренс Эдвардс: «Саратов часто становился целью атак дронов. Не могу рисковать жизнью, у меня есть сын»
сегодня, 13:10
Адриатическая лига. «Мега» примет «Задар», «Сплит» сыграет с «Игокеа»
сегодня, 09:06
Чемпионат Турции. «Галатасарай» примет «Меркезефенди»
сегодня, 12:43
Чемпионат Франции. «Нантер» встретится с «Ле-Маном»
сегодня, 08:58
Евролига. «Монако» сыграет с «Фенербахче», «Партизан» встретится с «Црвеной Звездой» и другие матчи
сегодня, 12:42
Руи Хатимура собирался поставить 500000 долларов, выигранные в Кубке НБА, на черное в рулетке
сегодня, 10:03
163-сантиметровый данкер впечатлил Шакила О′Нила, Винса Картера и Нэйта Робинсона, получив высший балл
сегодня, 08:14Видео
«Маккаби Тель-Авив» впервые за два года проводит домашний матч Евролиги в Израиле
вчера, 20:17Фото
Бобан Марьянович официально стал игроком «Илирии»
вчера, 18:39