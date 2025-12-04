Бен Симмонс выразил готовность играть за «Сиксерс» бесплатно: «Сейчас самое главное – восстановить здоровье»

Бен Симмонс назвал условие камбэка в НБА.

Свободный агент Бен Симмонс отреагировал на комментарий в соцсетях с предложением подписать минимальный контракт с «Сиксерс».

«Дело не в деньгах, я бы и бесплатно там бегал. Все гораздо глубже, чем вам пытаются преподнести, поэтому я продолжаю работать.

Сейчас моя цель – довести тело до 100%, прежде чем снова рисковать здоровьем... как я делал последние несколько лет», – написал 29-летний австралиец.

Бен был выбран «76-ми» под 1-м номером в 2017 году, в 2018-м он стал новичком года. В 2022 году Симмонс со скандалом покинул клуб, но заметно сбавил в уровне игры и в межсезонье-2025 не смог подписать контракт в НБА.