Болельщики «Партизана» устроили беспорядки после сообщения об отставке Желько Обрадовича

Уход Желько Обрадовича заставил фанатов устроить протесты.

Болельщики «Партизана » собрались перед ареной в Белграде, чтобы поддержать Желько Обрадовича, чью отставку не желало принимать руководство клуба. После сообщения о завершении переговоров и увольнении знаменитого тренера по собственному желанию из-за недовольства командой фанаты устроили беспорядки, пытаясь прорваться на арену. Тренировка баскетболистов была отменена.