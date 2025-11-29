Болельщики «Партизана» устроили беспорядки после сообщения об отставке Желько Обрадовича
Уход Желько Обрадовича заставил фанатов устроить протесты.
Болельщики «Партизана» собрались перед ареной в Белграде, чтобы поддержать Желько Обрадовича, чью отставку не желало принимать руководство клуба. После сообщения о завершении переговоров и увольнении знаменитого тренера по собственному желанию из-за недовольства командой фанаты устроили беспорядки, пытаясь прорваться на арену. Тренировка баскетболистов была отменена.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Sport Klub
