Девушка-судья попала мячом между ног Тайлеру Хирро
В матче НБА случился курьезный эпизод с участием девушки-судьи.
Защитник «Майами» Тайлер Хирро пострадал во время матча с «Далласом» (108:118).
Девушка-судья Дженна Рено случайно попала звезде «Хит» мячом между ног. Баскетболист готовился пробить штрафной и отвлекся в момент, когда рефери бросила ему игровой снаряд.
Хирро реализовал 8/12 с игры в первой половине, но после перерыва смазал все 5 попыток с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Brick Center
