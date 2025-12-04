Девушка-судья попала мячом между ног Тайлеру Хирро

В матче НБА случился курьезный эпизод с участием девушки-судьи.

Защитник «Майами » Тайлер Хирро пострадал во время матча с «Далласом » (108:118).

Девушка-судья Дженна Рено случайно попала звезде «Хит» мячом между ног. Баскетболист готовился пробить штрафной и отвлекся в момент, когда рефери бросила ему игровой снаряд.

Хирро реализовал 8/12 с игры в первой половине, но после перерыва смазал все 5 попыток с игры.