Име Удока о поражении от «Юты»: Они с самого начала играли самоотверженнее.

Главный тренер «Хьюстона » Име Удока объяснил поражение от «Юты» (125:133) тем, что соперник действовал с заметно большей интенсивностью.

«Они с самого начала играли самоотверженнее. Маркканен и Джордж смогли быстро набрать ход.

Мы несколько раз упустили их, не наладили взаимодействие в зонной защите. В остальном они действовали агрессивно на обоих концах площадки, шли напролом.

Команда, которую ты накануне обыграл с разницей в 30 очков, выйдет на матч с особым настроем… Мы не смогли соответствовать этому в первой половине, а третья четверть получилась не намного лучше», – заявил Удока.