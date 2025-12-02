Име Удока о поражении от «Юты»: «Они с самого начала играли самоотверженнее»
Име Удока о поражении от «Юты»: Они с самого начала играли самоотверженнее.
Главный тренер «Хьюстона» Име Удока объяснил поражение от «Юты» (125:133) тем, что соперник действовал с заметно большей интенсивностью.
«Они с самого начала играли самоотверженнее. Маркканен и Джордж смогли быстро набрать ход.
Мы несколько раз упустили их, не наладили взаимодействие в зонной защите. В остальном они действовали агрессивно на обоих концах площадки, шли напролом.
Команда, которую ты накануне обыграл с разницей в 30 очков, выйдет на матч с особым настроем… Мы не смогли соответствовать этому в первой половине, а третья четверть получилась не намного лучше», – заявил Удока.
Да
Нет
Повторит
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости