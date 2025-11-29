Эджей Митчелл получил ушиб колена и выбыл в первой четверти матча с «Финиксом»
Эджей Митчелл получил травму колена.
Разыгрывающий «Тандер» Эджей Митчелл отыграл менее 5 минут в матче с «Финиксом» и покинул площадку уже в конце 1-й четверти. У защитника ушиб колена.
Митчелл набирает 15,2 очка, 3,4 подбора, 3,7 передачи и 1,6 перехвата в свой 2-й сезон в лиге и претендует на награду «самому прогрессирующему».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: соцсети Underdog
