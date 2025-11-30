Айзейя Хартенштайн пропустит 10-14 дней из-за повреждения камбаловидной мышцы
Важный игрок «Тандер» не сыграет в ближайших матчах.
Центровой «Оклахомы» Айзейя Хартенштайн пропустит 10-14 дней из-за повреждения камбаловидной мышцы правой ноги.
Баскетболист уже пропустил матч против «Финикса» в пятницу.
Айзейя выходил в старте в первых 19 встречах «Тандер» (19-1) в сезоне, набирая в среднем 12,2 очка, 10,7 подбора и 3,4 передачи при 67,1% с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
