Пи Джей Вашингтон растянул голеностоп, приземлившись на мяч во время разминки
Вашингтон получил травму на разминке перед матчем.
Форвард «Далласа» Пи Джей Вашингтон пополнил список травмированных команды за несколько минут до начала игры против «Клипперс».
Баскетболист растянул голеностоп, приземлившись на мяч во время предматчевой разминки, и в последний момент был исключен из стартовой пятерки.
«Даллас» и так остался без трех своих ключевых «больших». В матче бэк-ту-бэк на площадку не вышли Энтони Дэвис (икроножная мышца), Дэниэл Гэффорд (правый голеностоп) и Дерек Лайвли (правая ступня).
В текущем сезоне Вашингтон в среднем набирает рекордные за карьеру 16 очков и 7,8 подбора за игру.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
