Пи Джей Вашингтон растянул голеностоп, приземлившись на мяч во время разминки

Вашингтон получил травму на разминке перед матчем.

Форвард «Далласа » Пи Джей Вашингтон пополнил список травмированных команды за несколько минут до начала игры против «Клипперс».

Баскетболист растянул голеностоп, приземлившись на мяч во время предматчевой разминки, и в последний момент был исключен из стартовой пятерки.

«Даллас» и так остался без трех своих ключевых «больших». В матче бэк-ту-бэк на площадку не вышли Энтони Дэвис (икроножная мышца), Дэниэл Гэффорд (правый голеностоп) и Дерек Лайвли (правая ступня).

В текущем сезоне Вашингтон в среднем набирает рекордные за карьеру 16 очков и 7,8 подбора за игру.