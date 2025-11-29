Кейонте Джордж: «За 3 года с Лаури Маркканеном научился понимать его игру»

Кейонте Джордж рассказал о партнерстве с Лаури Маркканеном.

22-летний защитник «Юты» Кейонте Джордж показывает значительный прогресс в свой 3-й сезон в лиге, набирая 23,8 очка, 4,1 подбора, 7,1 передачи и 1 перехват в среднем.

Джордж связывает свой успех с сотрудничеством с лидером команды Лаури Маркканеном .

«У нас с Лаури состоялась долгая, трехчасовая беседа у него дома перед лагерем. Мы честно поделились друг с другом личными планами. Обсудили цели команды, ход сезона, какими должны быть наши задачи. Мы понимали, что больших ожиданий нет, но было здорово обсудить. Продолжаем постоянно общаться и сейчас.

За три года начал понимать его игру. Знаю его приемы, как он любит получать мяч. Знаю, что могу сбросить ему мяч, даже когда перед ним игрок, потому что он может пойти в проход в двух направлениях. Что он всегда бросит с получения, если будет пространство.

Впереди еще другие уровни, но я уже доволен своим прогрессом. Результаты пока не пришли, но мы лучше понимаем суть игры, следующий шаг – преодоление барьера, за которым мы станем действительно лучше», – поделился Джордж.