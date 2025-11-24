«Лейкерс» чуть не проиграли «Юте», пропустив рывок в концовке

«Лейкерс» с трудом обыграли «Юту», растратив преимущество на последних минутах.

В матче «Юты» и «Лейкерс» преимущество ни одной из команд не превышало 9 очков, пока «Лос-Анджелесу» не удался рывок 13:0 за 6 минут до конца четвертой четверти (98:85).

Спустя три минуты «Лейкерс» вели 105:94, но пропустили рывок от «Джаз», сокративших отставание до минимума за 40 секунд до конца.

В оставшееся время защитник Лука Дончич принес «озерникам» еще 1 очко с линии штрафных.

Защитник «Джаз» Кейонте Джордж смазал дальний бросок в последней атаке матча, позволив «Лейкерс » победить – 108:106.