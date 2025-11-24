«Лейкерс» чуть не проиграли «Юте», пропустив рывок в концовке
«Лейкерс» с трудом обыграли «Юту», растратив преимущество на последних минутах.
В матче «Юты» и «Лейкерс» преимущество ни одной из команд не превышало 9 очков, пока «Лос-Анджелесу» не удался рывок 13:0 за 6 минут до конца четвертой четверти (98:85).
Спустя три минуты «Лейкерс» вели 105:94, но пропустили рывок от «Джаз», сокративших отставание до минимума за 40 секунд до конца.
В оставшееся время защитник Лука Дончич принес «озерникам» еще 1 очко с линии штрафных.
Защитник «Джаз» Кейонте Джордж смазал дальний бросок в последней атаке матча, позволив «Лейкерс» победить – 108:106.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости