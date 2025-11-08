1

Виктор Лахин оформил дабл-дабл (16+12) в дебютном матче G-лиги

Российский центровой фарм-клуба «Оклахомы» в Лиге развития Виктор Лахин вышел в стартовом составе на свой дебютный матч против фарм-клуба «Хьюстона».

За 27 минут на паркете Лахин собрал дабл-дабл: 16 очков (4 из 6 с игры, 0 из 1 из-за дуги, 4 из 4 с линии) и 12 подборов. Также в его активе 2 передачи, 3 перехвата и 1 блок-шот.

Эта игра стала для центрового первой после разрыва сухожилия, полученного в мае. Из-за травмы Лахин был вынужден пропустить преддрафтовые просмотры и Летнюю лигу.

«Оклахома-Сити Блю» обыграла «Рио-Гранде Вэллей Вайперс» – 116:114.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Оклахома-Сити Блю»
