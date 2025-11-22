  • Спортс
  • Демар Дерозан о моральном состоянии «Сакраменто»: «Оно в полном дерьме. Никто не хочет проигрывать так, как проигрываем мы»
1

Дерозан рассказал, что «Кингс» находятся в ужасном эмоциональном состоянии.

Форвард «Сакраменто» Демар Дерозан описал моральное состояние команды после плохого старта сезона.

«Оно в полном дерьме. Никто не хочет проигрывать так, как проигрываем мы.

Я думаю, что для нас сейчас просто все отвратительно, честно говоря. Иногда, когда ты на дне, трудно услышать что-либо. Ты просто пытаешься выплыть, так или иначе», – сказал Дерозан.

В текущем розыгрыше форвард набирает в среднем меньше 20 очков (17,9) впервые с сезона-2012/13.

«Кингс» проиграли 13 из 16 матчей, включая последние 8 подряд.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Sacramento Bee
