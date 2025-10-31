Бывший тренер «Либерти» Сэнди Бронделло возглавила новую команду женской НБА «Торонто Темпо»

Сэнди Бронделло быстро нашла новое место работы.

Бронделло привела «Нью-Йорк » к чемпионству в 2024 году, но была уволена после вылета команды в 1-м раунде последнего плей-офф. Тренер руководила коллективом 4 года.

Новым местом работы 57-летней специалистки станет «Торонто Темпо», который дебютирует в чемпионате в 2026 году.