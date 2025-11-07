Менеджер НБА: «Трэй Янг – мотор «Хоукс». Интересно было бы посмотреть на команду без него»

Трэй Янг и «Атланта» готовятся к контрактным переговорам.

Следующий год в соглашении Трэя Янга идет с опцией игрока. Стороны пока не приходили к компромиссу по продлению контракта разыгрывающего.

«Хоукс» в последнее время принимают разумные решения, хорошо оценивают стоимость своих активов. Агент Янга будет в ближайшие месяцы оценивать рынок на предмет интереса к нему. «Атланта» будет действовать так же. Увидим, кто сделает это лучше», – рассудил менеджер с Запада НБА.

«Атланта» готова вместе с Трэем выходить в плей-офф. Но с учетом драфт-пика, Джейлена Джонсона, Заккари Рисаше и Дайсона Дэниэлса, они возьмут трубку, если им позвонят по поводу Янга», – заявил менеджер с Востока.

«Интересная ситуация. Команда полностью построена вокруг Янга и его навыков. Не вижу другого клуба, который был бы готов заплатить ему 50 миллионов.

Он является мотором «Хоукс». Было бы интересно глянуть, как они будут смотреться без него», – признался другой менеджер НБА.