3

Менеджер НБА: «Трэй Янг – мотор «Хоукс». Интересно было бы посмотреть на команду без него»

Трэй Янг и «Атланта» готовятся к контрактным переговорам.

Следующий год в соглашении Трэя Янга идет с опцией игрока. Стороны пока не приходили к компромиссу по продлению контракта разыгрывающего.

«Хоукс» в последнее время принимают разумные решения, хорошо оценивают стоимость своих активов. Агент Янга будет в ближайшие месяцы оценивать рынок на предмет интереса к нему. «Атланта» будет действовать так же. Увидим, кто сделает это лучше», – рассудил менеджер с Запада НБА.

«Атланта» готова вместе с Трэем выходить в плей-офф. Но с учетом драфт-пика, Джейлена Джонсона, Заккари Рисаше и Дайсона Дэниэлса, они возьмут трубку, если им позвонят по поводу Янга», – заявил менеджер с Востока.

«Интересная ситуация. Команда полностью построена вокруг Янга и его навыков. Не вижу другого клуба, который был бы готов заплатить ему 50 миллионов.

Он является мотором «Хоукс». Было бы интересно глянуть, как они будут смотреться без него», – признался другой менеджер НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoАтланта
возможные переходы
logoНБА
logoТрэй Янг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
«Последнее препятствие». Пол Джордж пройдет обследование на этих выходных
8 минут назад
Джарен Джексон является первоочередной целью клубов НБА в связи с ситуацией в «Мемфисе»
33 минуты назад
Евролига. «Барселона» примет «Реал», «Жальгирис» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
40 минут назадLive
Джордан Пул пропустит 7-10 дней из-за травмы бедра
55 минут назад
Скаут НБА: «Ролевые игроки «Бакс» куда лучше, чем ожидалось. Ранний успех команды трудно было предвидеть»
сегодня, 17:15
Менеджер НБА: «Если Ламело Болл, Джа Морэнт и Трэй Янг одновременно выйдут на рынок, к Боллу будет наибольший интерес»
сегодня, 16:59
НБА. «Сан-Антонио» встретится с «Хьюстоном», «Денвер» примет «Голден Стэйт» и другие матчи
сегодня, 16:46
Единая лига ВТБ. 25 очков Невельса помогли «Уралмашу» обыграть «Бетсити Парму» в гостях
сегодня, 16:30
Александр Гудумак выбыл минимум до конца 2025 года после операции на колене
сегодня, 15:41
«Нет смысла менять Зайона Уильямсона по нижней стоимости». В НБА разные мнения о будущем форварда «Нового Орлеана»
сегодня, 15:30
Ко всем новостям
Последние новости
Однолетний контракт Прешеса Ачиувы с «Сакраменто» не гарантирован
15 минут назад
Защитник Джастин Холидэй продолжит карьеру в «Гуанчжоу»
24 минуты назад
Виктор Оладипо планирует играть в G-лиге
42 минуты назад
У Матиаса Лессора осложнение, возвращение игрока в состав «Панатинаикоса» откладывается
сегодня, 15:59
Форвард Амин Нуа присоединился к «Арису»
сегодня, 14:45Фото
Джош Нибо пропустит матч «Милана» против «Анадолу Эфеса» из-за рождения сына
сегодня, 14:30
«Милуоки» отправил Алекса Адетокумбо в G-лигу
сегодня, 13:30
Чемпионат Италии. «Удине» сыграет с «Венецией», «Реджо-Эмилия» примет «Тревизо»
сегодня, 08:35
Чемпионат Франции. «Нанси» сыграет с «Шоле»
сегодня, 12:25
Адриатическая лига. «Игокеа» примет «Сплит», «Задар» сыграет с «Босна Роял»
сегодня, 12:25