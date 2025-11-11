Кейд Каниннгем набрал 46 очков, совершив 31 промах. Это наихудший показатель с 1967 года

Кейд Канннгем промазал больше всех бросков за последние 58 лет.

В матче против «Вашингтона » защитник «Детройта» Кейд Каннингем набрал 46 очков, реализовав 14 из 45 бросков с игры.

Его 31 промах – это наибольшее количество в одной игре со времен слияния НБА и АБА в 1976/77 годах. Последним игроком, который промахнулся столько же или больше, был Рик Бэрри в 1967 году, когда он попал 17 из 50.

Среди 1534 случаев, когда игрок набирал 45 очков за матч в истории НБА , процент попаданий с игры у Каннингема (31,1%) стал вторым наихудшим показателем, уступая только Джеймсу Хардену (20,7%, 2019 год).

Защитник «Детройта» оформил трипл-дабл, добавив к своим очкам 12 подборов, 11 передач и 5 перехватов.

«Пистонс» одолели «Уизардс» в овертайме – 137:135.