1

Саша Обрадович после победы над «Монако»: «Станем чемпионами Евролиги, если продолжим так играть»

Вчера «Црвена Звезда» обыграла «Монако» (91:79). Эта победа была особенной для тренера сербского клуба Саши Обрадовича, который впервые встретился со своей бывшей командой с тех пор, как расстался с «Монако» в начале прошлого сезона.

«Я сказал им, что нет никаких эмоций. Все знают, как я ушел из «Монако», как все вышло – я бы сказал, несправедливо. Я буду наслаждаться сегодня и завтра, так как у нас выходной, но на этом все.

Мы ждем, когда восстановятся игроки, возвращающиеся после травм, чтобы постепенно ввести их в состав. Когда все соберется воедино, мы должны выглядеть хорошо. Мы станем чемпионами Евролиги, если продолжим так играть (смеется). У меня высокие ожидания. Я знаю, чем я располагаю – с точки зрения менталитета и таланта. Нам просто нужно держаться вместе, вместе с болельщиками», – сказал Обрадович.

«Црвена Звезда» в настоящее время занимает вторую строчку в турнирной таблице Евролиги, имея 8 побед при 3 поражениях.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
