Джо Маззулла использовал звуки пулеметной стрельбы на тренировке «Бостона»

Защитник «Селтикс» Деррик Уайт рассказал о историю о нетрадиционных методах главного тренера команды Джо Маззуллы .

«Итак, мы с Пэйтоном [Притчардом] работали, и Джо говорит: «Включай музыку!» И тут пошла просто беспрерывная стрельба из пулеметов. Я такой: «Что происходит?». И все время, пока мы выполняли упражнение, звуки пулеметов не прекращались. Вот так мы начали тренировку. Он говорит: «Включай музыку», и следующее, что ты понимаешь, – ты оказался в зоне боевых действий.

Когда тренировка начинается таким образом, ты сразу понимаешь, какой она будет. Это просто меняет твое мышление прямо в моменте. Но сейчас я уже хорошо его знаю, так что все это сливается воедино. Он как-то по-разному тебя заводит, и половину времени приходится пытаться понять, к чему он клонит. Но в этом-то и весь интерес», – сказал Уайт.