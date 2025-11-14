«Нам нужно только его лидерство». Тайрон Лю обозначил задачи Криса Пола в «Клипперс»
Крис Пол получает мало игрового времени.
Крис Пол перебрался в Лос-Анджелес, чтобы быть ближе к семье, и много рассуждал о возможном завершении карьеры в это межсезонье.
В новом розыгрыше чемпионата Пол выходил на площадку в 8 матчах, набирая 2,3 очка, 3,6 передачи, 1,8 подбора и 1,1 перехвата за 12,9 минуты в среднем.
«Нам нужно только его лидерство. Общение с игроками и тренерами, советы по поводу того, что он подмечает, что мы можем делать лучше. Мы объясняли, что не собираемся задействовать его в каждом матче, он это понимал.
У него столько знаний и опыта, что нам важнее его непрямая помощь», – поделился главный тренер команды Тайрон Лю.
«Клипперс» начали сезон с результатом 3-8.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джастина Руссо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости