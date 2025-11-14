Менеджер НБА: «Команды обычно не надеются на победы за счет выхода молодежи, но в случае «Клипперс» остается только на это рассчитывать»

В НБА критически оценивают положение «Клипперс».

«Клипперс» слабо начали новый сезон. Возрастной коллектив под управлением Тайрона Лю идет в нижней части Запада с результатом 3-9 и снова не может рассчитывать на травмированного Кавая Ленарда.

После травмы Брэдли Била, завершившего сезон, Лю заявил, что намерен больше задействовать молодежь – защитников Кэма Кристи, Кобе Сэндерса и Джордана Миллера.

«Команды обычно не надеются на победы за счет выхода кучи молодых игроков, но в случае «Клипперс» остается только на это рассчитывать», – заявил менеджер команды из Западной Конференции.

«Они спеклись», – резко оценил шансы клуба в этом сезоне менеджер с Востока.

«Если они не отыщут фонтан молодости, не вижу путей улучшения ситуации. Кавай Ленард хорошо смотрелся, пока играл. Но на него нельзя рассчитывать», – заключил скаут НБА.