Кевин Дюрэнт о восстановлении Джейсона Тейтума: «Он выглядит потрясающе»
Звездный форвард «Хьюстона» высоко оценил темпы восстановления лидера «Селтикс».
«Через пять-шесть месяцев после своей операции я бы не сказал, что чувствовал себя настолько уверенно, чтобы забивать мяч сверху... А Тейтум, похоже, отлично справляется с реабилитацией.
Он выглядит потрясающе. Я не вижу никакой хромоты. Для парня, который перенес операцию на ахилле в недавнем плей-офф, он выглядит великолепно», – заявил Дюрэнт.
Тейтум проинформировал «Селтикс», что хочет играть в сезоне-25/26
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Celtics on CLNS в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости