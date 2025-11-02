Кевин Дюрэнт о восстановлении Джейсона Тейтума: «Он выглядит потрясающе»

Звездный форвард «Хьюстона» высоко оценил темпы восстановления лидера «Селтикс».

«Через пять-шесть месяцев после своей операции я бы не сказал, что чувствовал себя настолько уверенно, чтобы забивать мяч сверху ... А Тейтум, похоже, отлично справляется с реабилитацией.

Он выглядит потрясающе. Я не вижу никакой хромоты. Для парня, который перенес операцию на ахилле в недавнем плей-офф, он выглядит великолепно», – заявил Дюрэнт .

Тейтум проинформировал «Селтикс», что хочет играть в сезоне-25/26