0

Кевин Дюрэнт о восстановлении Джейсона Тейтума: «Он выглядит потрясающе»

Звездный форвард «Хьюстона» высоко оценил темпы восстановления лидера «Селтикс».

«Через пять-шесть месяцев после своей операции я бы не сказал, что чувствовал себя настолько уверенно, чтобы забивать мяч сверху... А Тейтум, похоже, отлично справляется с реабилитацией.

Он выглядит потрясающе. Я не вижу никакой хромоты. Для парня, который перенес операцию на ахилле в недавнем плей-офф, он выглядит великолепно», – заявил Дюрэнт.

Тейтум проинформировал «Селтикс», что хочет играть в сезоне-25/26

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница Celtics on CLNS в соцсети X
logoДжейсон Тейтум
logoНБА
logoБостон
logoКевин Дюрэнт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Я сделал это – и все закончилось трагично». Демаркус Казинс призвал Джейсона Тейтума не возвращаться в этом сезоне
28 октября, 20:02
«Не хочу, чтобы вся эта работа была впустую». Джейсон Тейтум может вернуться на площадку в этом сезоне
23 октября, 08:21
Деррик Уайт о Тейтуме: «Выглядит так, будто готов выйти в завтрашнем матче»
21 октября, 06:28
Главные новости
Джош Харт о роли запасного: «На протяжении всего сезона будет борьба с эгоистичным взглядом на вещи»
1 минуту назад
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ обыграл «Автодор», «Пари НН» принимает УНИКС
41 минуту назадLive
НБА. «Оклахома» примет «Новый Орлеан», «Лейкерс» сыграют с «Майами» и другие матчи
сегодня, 12:36
Стефен Карри взял на себя ответственность за поражение от «Индианы»: «Я усложнил задачу всем нам»
сегодня, 12:33
Кевин Гарнетт – Полу Пирсу: «Я думал, что ты станешь MVP, но твоя задница вообще не играла в защите»
сегодня, 12:05
Джордан Кларксон о карьерных минимумах в «Никс»: «Новый тренер, новая система, новая команда»
сегодня, 11:46
Норман Пауэлл о «культуре «Хит»: «Слыша о ней со стороны, я нервничал, но теперь понимаю, почему они были так успешны»
сегодня, 11:29
Данк с оборотом на 360 градусов от Наза Рида стал лучшим моментом игрового дня НБА
сегодня, 11:03Видео
Яннис Адетокумбо объяснил синяк под глазом спасением женщины от ограбления
сегодня, 09:49
«Индиана» отыгралась с «-9» и одолела «Голден Стэйт» в напряженной концовке
сегодня, 07:56Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Премьер-лига. Женщины. «Ника» встретится с УГМК, «Динамо Курск» сыграет со «Спартой энд К» и другие матчи
59 минут назад
Чемпионат Италии. «Трапани Шарк» сыграет с «Брешией», «Реджо-Эмилия» примет «Милан» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Турции. «Мерсин» примет «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Монако», «Булазак» сыграет с «Парижем»
сегодня, 12:40
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» обыграл «Ираклис», «Миконос» встретится с «Марусси»
сегодня, 12:40
ACB. «Баскония» встретится с «Тенерифе», «Барселона» примет «Мурсию» и другие матчи
сегодня, 12:40
Адриатическая лига. «Спартак Суботица» примет «Црвену Звезду»
сегодня, 12:40
Скип Бэйлесс нарядился «Лекирпичом Джеймсом» на Хэллоуин
сегодня, 10:06Видео
«У тебя лицо ###### красное!» Лука Дончич вступил в словесную перепалку с болельщиками «Мемфиса»
сегодня, 07:35Видео
ACB. «Уникаха» крупно обыграла «Жирону», «Манреса» победила «Бильбао» и другие результаты
вчера, 21:50