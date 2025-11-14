«Вашингтон», «Бруклин» и «Индиана» одержали всего по 1 победе на 10 и более поражений, это первый подобный старт сезона НБА с 1997 года

Аутсайдеры сезона НБА начали проигрывать со старта.

Три команды НБА – «Вашингтон» (1-11), «Индиана» (1-11) и «Бруклин» (1-10) – одержали всего по одной победе на 10 и более поражений на старте розыгрыша регулярного сезона. Это первый подобный случай с чемпионата-1997/98.

Тогда подобную статистику одновременно показывали «Клипперс», «Рэпторс», «Уорриорз» и «Наггетс».

У «Уизардс» на данный момент самая длинная серия проигрышей в лиге – 10 подряд. «Пэйсерс» уступили в 6 матчах, «Нетс» – в трех.

Все три клуба относятся к Восточной конференции, чью слабость в этом розыгрыше, вызванную травмами ведущих игроков, отмечали перед началом сезона.