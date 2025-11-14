«Вашингтон», «Бруклин» и «Индиана» одержали всего по 1 победе на 10 и более поражений, это первый подобный старт сезона НБА с 1997 года
Аутсайдеры сезона НБА начали проигрывать со старта.
Три команды НБА – «Вашингтон» (1-11), «Индиана» (1-11) и «Бруклин» (1-10) – одержали всего по одной победе на 10 и более поражений на старте розыгрыша регулярного сезона. Это первый подобный случай с чемпионата-1997/98.
Тогда подобную статистику одновременно показывали «Клипперс», «Рэпторс», «Уорриорз» и «Наггетс».
У «Уизардс» на данный момент самая длинная серия проигрышей в лиге – 10 подряд. «Пэйсерс» уступили в 6 матчах, «Нетс» – в трех.
Все три клуба относятся к Восточной конференции, чью слабость в этом розыгрыше, вызванную травмами ведущих игроков, отмечали перед началом сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
