  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Вашингтон», «Бруклин» и «Индиана» одержали всего по 1 победе на 10 и более поражений, это первый подобный старт сезона НБА с 1997 года
5

«Вашингтон», «Бруклин» и «Индиана» одержали всего по 1 победе на 10 и более поражений, это первый подобный старт сезона НБА с 1997 года

Аутсайдеры сезона НБА начали проигрывать со старта.

Три команды НБА – «Вашингтон» (1-11), «Индиана» (1-11) и «Бруклин» (1-10) – одержали всего по одной победе на 10 и более поражений на старте розыгрыша регулярного сезона. Это первый подобный случай с чемпионата-1997/98.

Тогда подобную статистику одновременно показывали «Клипперс», «Рэпторс», «Уорриорз» и «Наггетс».

У «Уизардс» на данный момент самая длинная серия проигрышей в лиге – 10 подряд. «Пэйсерс» уступили в 6 матчах, «Нетс» – в трех.

Все три клуба относятся к Восточной конференции, чью слабость в этом розыгрыше, вызванную травмами ведущих игроков, отмечали перед началом сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
logoНБА
logoИндиана
logoГолден Стэйт
logoКлипперс
logoТоронто
logoБруклин
logoДенвер
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» и «Денвер» сохраняют лидерство, «Детройт» поднялся в Топ-10
10 ноября, 16:30
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» лидирует, «Хьюстон» и «Милуоки» стремительно поднялись
3 ноября, 16:42
Рейтинг лучших команд НБА. «Оклахома» начинает сезон на 1-й строчке, «Нью-Йорк» (4) – лидер Востока
29 октября, 07:59
Главные новости
Евролига. 21+10 Кабенгеле помогли «Дубаю» обыграть «Жальгирис», «Милан» встретится с «Олимпиакосом» и другие матчи
вчера, 20:48Live
Дэвион Митчелл: «Отсутствие Брансона сделает «Никс» даже более опасными, они лучше двигают мяч, не такие инертные»
вчера, 20:59
НБА. Кубок. «Нью-Йорк» примет «Майами», «Сан-Антонио» сыграет с «Голден Стэйт» и другие матчи
вчера, 20:38
Чендлер Парсонс о переходе в «Мемфис» в 2016 году: «Покойся с миром, «Grit and Grind», после моего подписания»
вчера, 20:18
Центровой «Далласа» Дерек Лайвли вернется на площадку в матче с «Клипперс»
вчера, 19:42
«Нам казалось, что он вообще не тренировался летом». Физическая форма и подход Энтони Дэвиса вызывали вопросы в «Лейкерс» перед обменом
вчера, 19:16
Менеджер НБА: «Купер Флэгг должен стать лучшим новичком, но медиа умеют иногда все испортить»
вчера, 18:45
«Финикс» отправил Хамана Малуача (10-й номер драфта-2025) и Рашира Флеминга (31-й) в G-лигу
вчера, 18:28
Скаут НБА о шансах «Тандер» на 70 побед: «Единственный вопрос в их желании»
вчера, 17:58
Пейтон Уотсон сменил агентство и присоединился к Klutch Sports
вчера, 17:46
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Шоле» проиграл «Нантеру»
вчера, 21:30
Адриатическая лига. «Студентски центар» уступил «Клужу», «Задар» победил «Мегу»
вчера, 21:02
Премьер-лига. Женщины. «Энергия» победила «Самару»
вчера, 20:35
Эйжа Уилсон об отношениях с Бэмом Адебайо: «Он идеален, его поддержка невероятна»
вчера, 19:56
Шейн Ларкин получил травму паха в первой четверти матча с «Баварией»
вчера, 19:30
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» уступил «Галатасараю»
вчера, 18:30
Джордж Ньянг близок к возвращению в состав «Юты», пройдет осмотр через неделю
вчера, 18:10
Домашний матч «Виртуса» с «Маккаби» 21 ноября может быть перенесен из-за опасений полиции
вчера, 15:21
Противостояния греческих и сербских клубов привели «Црвену Звезду» и «Олимпиакос» к новым штрафам в Евролиге
вчера, 14:30
Осо Игодаро завершил матч с показателем полезности «+52». Это повторение третьего лучшего результата в истории НБА
вчера, 10:02