Видео
Скотти Барнс (28+10+8) и Иммануэл Куикли (25) помогли «Торонто» одержать 6-ю победу за 7 матчей, обыграв «Кливленд»

В матче против «Кэвальерс»  форвард «Рэпторс» Скотти Барнс был близок к трипл-даблу: на его счету 28 очков (12 из 22 с игры, 1 из 4 трехочковых, 3 из 3 штрафных), 10 подборов, 8 передач, а также 5 блок-шотов.

Защитник Иммануэл Куикли добавил 25 очков, реализовав 10 из 13 бросков с игры, включая 5 из 7 трехочковых.

Лидер «Кэвс» Донован Митчелл, пропустивший предыдущую игру команды в Майами в среду, набрал 31 очко.

«Торонто» вел 67:54 после первой половины, но к концу третьей четверти «Кливленд» сократил отставание до 85:90. «Кэвальерс» держались на близком расстоянии до тех пор, пока Куикли не забросил два трехочковых броска, между которыми форвард «Торонто» Ар Джей Барретт реализовал флоатер, что позволило «Рэпторс» увеличить преимущество до 118:105.

Эта победа (126:113) стала для «Торонто» шестой за семь последних матчей.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
