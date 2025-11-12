10

Паоло Банкеро: «Пока рано бить тревогу, но надо бы уже начать побеждать»

«Мэджик», которым предрекали статус одного из фаворитов Востока, пока идут 10-ми с результатом 5-6. Команда занимает только 15-ю строчку по защитному рейтингу.

«Мне надо быть лучше, разумеется. Нам всем коллективом необходимо найти ритм, вернуться к своим сильным сторонам. Лучше защищаться. Это наша визитная карточка, но мы скатились в этом отношении. Пора возвращаться на элитный уровень.

В атаке нам нужно также поймать волну, задействовать всех парней, набрать ход.

Пока что мы идем от игры к игре. Нет смысла бить тревогу так рано в сезоне. Но надо не расслабляться, пора бы уже начать побеждать», – заключил лидер «Орландо» форвард Паоло Банкеро.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Andscape
logoПаоло Банкеро
logoОрландо
logoНБА
