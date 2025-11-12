  • Спортс
  • Стив Керр после поражения от «Оклахомы»: «Мы плохо играем, и это продолжается со второй недели сезона. С нашим подходом к игре что-то не так»
Стив Керр после поражения от «Оклахомы»: «Мы плохо играем, и это продолжается со второй недели сезона. С нашим подходом к игре что-то не так»

Главный тренер «Уорриорз» разобрал проблемы команды после разгрома от «Оклахомы».

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр проанализировал поражение своей команды от «Оклахомы» со счетом 102:126, выделив ключевые проблемы.

«У нас было 12 потерь уже к перерыву, и большинство из них не были вынужденными – это просто ошибки в принятии решений. Если мы хотим быть хорошей командой, нужно действовать умнее. И моя задача – поставить ребят в лучшие условия для этого.

Мы плохо играем, и это продолжается со второй недели сезона. С нашим подходом к игре что-то не так.

Прорывы к щиту, борьба за подборы в атаке – это невероятно помогает защите. В первой половине мы вообще не боролись под щитом. Кажется, у нас был всего один подбор в нападении.

Нужно быть надежнее с мячом. Если мы теряем концентрацию и забываем про базовые вещи, то не сможем обыграть лучшую команду лиги на ее площадке.

Что касается Стефа Карри, то хорошо было вновь видеть его на площадке. Но неудивительно, что Стеф не был в тонусе – за последнюю неделю он почти не тренировался», – отметил Керр.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: послематчевая пресс-конференция Стива Керра
