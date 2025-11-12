Стив Керр после поражения от «Оклахомы»: «Мы плохо играем, и это продолжается со второй недели сезона. С нашим подходом к игре что-то не так»

Главный тренер «Уорриорз» разобрал проблемы команды после разгрома от «Оклахомы».

Главный тренер «Голден Стэйт » Стив Керр проанализировал поражение своей команды от «Оклахомы» со счетом 102:126, выделив ключевые проблемы.

«У нас было 12 потерь уже к перерыву, и большинство из них не были вынужденными – это просто ошибки в принятии решений. Если мы хотим быть хорошей командой, нужно действовать умнее. И моя задача – поставить ребят в лучшие условия для этого.

Мы плохо играем, и это продолжается со второй недели сезона. С нашим подходом к игре что-то не так.

Прорывы к щиту, борьба за подборы в атаке – это невероятно помогает защите. В первой половине мы вообще не боролись под щитом. Кажется, у нас был всего один подбор в нападении.

Нужно быть надежнее с мячом. Если мы теряем концентрацию и забываем про базовые вещи, то не сможем обыграть лучшую команду лиги на ее площадке.

Что касается Стефа Карри , то хорошо было вновь видеть его на площадке. Но неудивительно, что Стеф не был в тонусе – за последнюю неделю он почти не тренировался», – отметил Керр.