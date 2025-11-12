Леброн Джеймс примет участие в тренировке «5 на 5» в фарм-клубе «Лейкерс»

Леброн Джеймс начинает полноценную подготовку к возвращению на площадку.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был официально направлен в фарм-клуб команды в Лиге развития – «Саут-Бэй Лейкерс, где сегодня примет участие в своей первой полноценной тренировке сезона. Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Ключевым элементом сессии станет игра «5 на 5» – важный шаг на пути к его возвращению на площадку. 40-летний баскетболист все ближе к дебюту в 23-м для себя сезоне НБА .