Дрэймонд Грин: «Если твои личные цели мешают командным, нужно избавиться от них, или избавятся от тебя»

Дрэймон Грин жестко прошелся по одноклубникам.

«Уорриорз» крупно уступили «Оклахоме» в гостях – 102:126. После матча форвард Дрэймонд Грин критически отозвался об игре своей команды.

«В конце прошлого сезона все были настроены на победы. Любой ценой. Сейчас все выглядит не так.

У всех свои личные цели, но они не должны мешать командным.

Если мешают, нужно избавиться от них, либо избавятся от тебя», – заявил баскетболист.

Грин набрал 3 очка (1 из 4 с игры), 3 подбора и 4 передачи на 3 потери за 22 минуты в матче.