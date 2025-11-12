Дрэймонд Грин: «Если твои личные цели мешают командным, нужно избавиться от них, или избавятся от тебя»
Дрэймон Грин жестко прошелся по одноклубникам.
«Уорриорз» крупно уступили «Оклахоме» в гостях – 102:126. После матча форвард Дрэймонд Грин критически отозвался об игре своей команды.
«В конце прошлого сезона все были настроены на победы. Любой ценой. Сейчас все выглядит не так.
У всех свои личные цели, но они не должны мешать командным.
Если мешают, нужно избавиться от них, либо избавятся от тебя», – заявил баскетболист.
Грин набрал 3 очка (1 из 4 с игры), 3 подбора и 4 передачи на 3 потери за 22 минуты в матче.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Энтони Слэйтера
