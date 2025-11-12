14

В «Голден Стэйт» скептически отнеслись к заявлению Подземски о желании превзойти Карри (ESPN)

Заявление Подземски о желании стать лучше Карри вызвало скепсис в «Уорриорз».

Заявление Брэндина Подземски о том, что он хочет стать лучше Стефена Карри, вызвало скепсис у ряда представителей «Голден Стэйт», об этом сообщает журналист ESPN Энтони Слейтер.

«Перед началом сезона Подземски сделал несколько заявлений о своих долгосрочных карьерных амбициях. На одной из пресс-конференций его спросили, хочет ли он достичь такого же уровня, как Стеф Карри, на что баскетболист ответил, что «хочет быть лучше него». Этот ответ вызвал недоумение и последующие скептические комментарии со стороны некоторых членов организации «Уорриорз», – поделился журналист.

В текущем сезоне Подземски принял участие в 12 матчах, набирая в среднем 12 очков, 4,7 подбора и 3,1 передачи за 28 минут на площадке.

ESPN
