Шэмс Чарания: «Идею обменять Луку Дончича подал Нико Харрисон. После финала Патрик Дюмон считал его баскетбольным гением»
Шэмс Чарания еще раз обозначил автора обмена Луки Дончича.
Генменеджер «Далласа» Нико Харрисон был уволен после слабого старта сезона «Далласа». Фанаты требовали отставки специалиста после обмена главной звезды команды Луки Дончича.
«Это было решение Нико Харрисона, его идея, которую он подал. Но, разумеется, любой обмен происходит с ведома и разрешения владельца. Обсуждение этой сделки могло занять дни или недели, но после финала-2024 отношения Харрисона с Патриком Дюмоном были максимально крепкими. По моим данным, Дюмон считал менеджера баскетбольным гением и воспринимал его слова как откровение.
Когда Харрисон пришел к нему с идеей, они достигли согласия и обмен состоялся», – рассказал инсайдер ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети First Take
