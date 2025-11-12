Шэмс Чарания: «Идею обменять Луку Дончича подал Нико Харрисон. После финала Патрик Дюмон считал его баскетбольным гением»

Шэмс Чарания еще раз обозначил автора обмена Луки Дончича.

Генменеджер «Далласа » Нико Харрисон был уволен после слабого старта сезона «Далласа». Фанаты требовали отставки специалиста после обмена главной звезды команды Луки Дончича .

«Это было решение Нико Харрисона, его идея, которую он подал. Но, разумеется, любой обмен происходит с ведома и разрешения владельца. Обсуждение этой сделки могло занять дни или недели, но после финала-2024 отношения Харрисона с Патриком Дюмоном были максимально крепкими. По моим данным, Дюмон считал менеджера баскетбольным гением и воспринимал его слова как откровение.

Когда Харрисон пришел к нему с идеей, они достигли согласия и обмен состоялся», – рассказал инсайдер ESPN.