35+15 от Николы Йокича (84,2% точности с игры) помогли «Денверу» победить «Сакраменто»

Никола Йокич оформил крупный дабл-дабл.

Сербский центровой «Наггетс» Никола Йокич снова отличился в игре против «Сакраменто». На его счету 35 очков, 15 подборов, 7 передач и 2 перехвата за 33 минуты на площадке. Йокич реализовал 16 из 19 бросков с игры (84,2%) и 1 из 2 из-за дуги.

В составе «Кингз» Расселл Уэстбрук был близок к трипл-даблу со скамейки за 31 минуту. На его счету 14 очков, 8 подборов и 11 передач. Уэстбрук реализовал 3 из 12 бросков с игры, 1 из 7 из-за дуги и 7 из 7 с линии.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
