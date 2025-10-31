Шарунас Ясикявичюс: «Фенербахче» не справляется с собственным успехом»

Шарунас Ясикявичюс обеспокоен состоянием команды.

После сверхуспешного прошлого сезона чемпионы Евролиги начали новый розыгрыш с результатом 3-5 и находятся внизу турнирной таблицы. В последней игре турки разгромно уступили «Реалу » – 58:84.

«Честно говоря, даже нет смысла говорить о качестве нашего баскетбола, потому что мы просто плохо выглядим на площадке как профессиональные атлеты. Это меня сильно беспокоит, мы обсуждаем мотивацию с самого начала сезона. Мы не справляемся с нашим успехом. Выглядим ужасно на паркете. Скорее всего, игра выправится по ходу чемпионата, но на данном этапе ничего хорошего.

Поражение «Реалу» не было одним из худших. Плохо, конечно, но это не финал. Нам надо умерить свою гордость. Если хочешь быть чемпионом, надо выглядеть им каждый день. Нельзя прекращать играть при первых признаках сложностей. Это не чемпионский подход.

Многие команды Евролиги сейчас ищут усиления на рынке. Можно ли действительно найти решение в трансферах в такой обстановке? Не думаю», – заключил главный тренер «Фенербахче ».