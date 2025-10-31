0

Шарунас Ясикявичюс: «Фенербахче» не справляется с собственным успехом»

Шарунас Ясикявичюс обеспокоен состоянием команды.

После сверхуспешного прошлого сезона чемпионы Евролиги начали новый розыгрыш с результатом 3-5 и находятся внизу турнирной таблицы. В последней игре турки разгромно уступили «Реалу» – 58:84.

«Честно говоря, даже нет смысла говорить о качестве нашего баскетбола, потому что мы просто плохо выглядим на площадке как профессиональные атлеты. Это меня сильно беспокоит, мы обсуждаем мотивацию с самого начала сезона. Мы не справляемся с нашим успехом. Выглядим ужасно на паркете. Скорее всего, игра выправится по ходу чемпионата, но на данном этапе ничего хорошего.

Поражение «Реалу» не было одним из худших. Плохо, конечно, но это не финал. Нам надо умерить свою гордость. Если хочешь быть чемпионом, надо выглядеть им каждый день. Нельзя прекращать играть при первых признаках сложностей. Это не чемпионский подход.

Многие команды Евролиги сейчас ищут усиления на рынке. Можно ли действительно найти решение в трансферах в такой обстановке? Не думаю», – заключил главный тренер «Фенербахче».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoФенербахче
logoЕвролига
logoШарунас Ясикявичюс
logoРеал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига. «Црвена Звезда» обыграла «Маккаби» и продлила победную серию до шести матчей, «Реал» разгромил «Фенербахче» и другие результаты
вчера, 21:52
Реал – Фенербахче – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евролига, 30 октября 2025
29 октября, 12:52Пользовательская новость
Евролига. «Жальгирис» крупно обыграл «Виртус», «Валенсия» победила «Фенербахче» и другие результаты
28 октября, 21:59
Главные новости
НБА. Внутрисезонный Кубок откроют встречи «Филадельфии» и «Бостона», «Мемфиса» и «Лейкерс» и другие матчи
сегодня, 20:40
Евролига. «Монако» победил «Панатинаикос», «Хапоэль» уступил «Олимпиакосу» и другие результаты
15 минут назад
Джейлену Уильямсу потребовалась дополнительная процедура на конечном этапе реабилитации, форвард пропустит еще 2 недели
53 минуты назад
Форвард Крис Ливингстон согласовал двусторонний контракт с «Кливлендом»
сегодня, 20:35
Джини Басс планирует оставаться управляющей «Лейкерс» следующие 5 лет
сегодня, 20:15
«Хорнетс» воспользовались опциями на сезон-2026/27 в контрактах Брэндона Миллера и Тиджана Салона
сегодня, 19:42
Лу Уильямс о Кубке НБА: «Буду следить за группой C на Востоке и за «Чикаго» конкретно»
сегодня, 19:15
Судьи НБА начнут использовать гарнитуры, чтобы постоянно быть на связи с центром видеопросмотров и друг с другом
сегодня, 19:08Фото
Лука Дончич и Маркус Смарт, скорее всего, сыграют против «Мемфиса»
сегодня, 18:55
Крис Финч о защите «Миннесоты»: «Если честно, сейчас очень этим обеспокоен»
сегодня, 18:30
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Мега» разгромила «Илирию»
сегодня, 20:45
Нандо Де Коло выбыл из состава «Виллербана» минимум на 3 недели из-за травмы задней поверхности бедра
сегодня, 19:58
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» справился с «Тофашем»
сегодня, 18:37
Яннис Адетокумбо пришел на матч с «Голден Стэйт» в костюме миньона из мультфильма «Гадкий я»
сегодня, 14:55Видео
Профсоюз игроков женской НБА и лига согласились продлить срок переговоров по новому коллективному соглашению на 30 дней
сегодня, 14:15
Бывший тренер «Либерти» Сэнди Бронделло возглавила новую команду женской НБА «Торонто Темпо»
сегодня, 14:07
Фуркан Коркмаз присоединился к «Тофашу»
сегодня, 12:34Фото
«Пари НН» расстался с Шейном Гэтлингом
сегодня, 11:59Фото
Леброн Джеймс анонсировал детскую книгу, посвященную Хэллоуину
сегодня, 09:38
Райан Роллинз прибыл на 32-очковую игру против «Голден Стэйт» в костюме Блэйда
сегодня, 09:21Фото